Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой о приравнивании к акту агрессии против третьих стран принуждение их подключиться к санкциям в ущерб своим национальным интересам. Такую идею она озвучила, подводя итоги весенней сессии парламента.

Председатель СФ также назвала «антинародным» решение Молдавии выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кроме того, она считает, что расширение НАТО нарушает стабильность и угрожает безопасности в мировом масштабе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вашингтон ранее пригрозил ввести санкции в отношении Киргизии из-за сотрудничества с Россией и помощи ей в обходе ограничительных мер.

