Матвиенко призвала расширять международное сотрудничество по борьбе с терроризмом

«Россия испытала не одну жестокую террористическую атаку. Мы никогда не забудем захваты заложников в Беслане, Буденновске, Москве, подрывы поездов и жилых домов, теракты в Волгограде, Грозном и Санкт-Петербурге, в столичном метро и аэропорту Домодедово. Эти трагедии принесли страдания и горе, которые навсегда останутся с родными и близкими погибших», — приводит слова политика РИА Новости.

Матвиенко подчеркнула, что сегодня особенно важна однозначная оценка и непреклонная позиция по отношению к терроризму, и борьба с ним требует самого пристального внимания и решительных мер. Спикер Совфеда напомнила, что в России противодействие терроризму и экстремизму является одной из главных задач обеспечения безопасности на государственном уровне; при этом следует расширять международное сотрудничество и обмениваться опытом в этой сфере.

