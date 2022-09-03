Матвиенко призвала расширять международное сотрудничество по борьбе с терроризмом

Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом необходимо расширять и поднимать на качественно новый уровень диалог между политическими деятелями и представителями гражданского общества. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в обращении по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

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«Россия испытала не одну жестокую террористическую атаку. Мы никогда не забудем захваты заложников в Беслане, Буденновске, Москве, подрывы поездов и жилых домов, теракты в Волгограде, Грозном и Санкт-Петербурге, в столичном метро и аэропорту Домодедово. Эти трагедии принесли страдания и горе, которые навсегда останутся с родными и близкими погибших», — приводит слова политика РИА Новости.

Матвиенко подчеркнула, что сегодня особенно важна однозначная оценка и непреклонная позиция по отношению к терроризму, и борьба с ним требует самого пристального внимания и решительных мер. Спикер Совфеда напомнила, что в России противодействие терроризму и экстремизму является одной из главных задач обеспечения безопасности на государственном уровне; при этом следует расширять международное сотрудничество и обмениваться опытом в этой сфере.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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