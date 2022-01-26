Матвиенко предположила, как Киев решит конфликт в Донбассе

Матвиенко напомнила, что Минские соглашения в регионе так и не были выполнены, при этом Запад продолжает поставлять туда свое вооружение.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если на Донбассе все-таки начнется война, то она будет не по решению Украины, а по приказу «заокеанских друзей».