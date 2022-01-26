Матвиенко предположила, как Киев решит конфликт в Донбассе

Скорее всего Киев собирается решить ситуацию в Донбассе силой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, это делается для того, чтобы потом обвинить Россию в военных действиях. Она подчеркнула, что для реализации этого плана Украина «буквально вбивает в сознание мирового сообщества срежиссированную ложь» о якобы российской агрессии.

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Матвиенко напомнила, что Минские соглашения в регионе так и не были выполнены, при этом Запад продолжает поставлять туда свое вооружение.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если на Донбассе все-таки начнется война, то она будет не по решению Украины, а по приказу «заокеанских друзей».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВоенныеВойна В ДонбассеРоссияУкраинаВалентина Матвиенко
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