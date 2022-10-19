Матвиенко предложила наказывать сенаторов за опоздания на заседания
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов, которые опаздывают на заседания верхней палаты парламента.
«Некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать, являться на 15, 10, 20 минут позже. В большинстве коммерческих фирм фиксируется время прихода на работу сотрудников, и тех, кто опаздывает, лишают премии и принимают другие меры понуждения», - цитирует Матвиенко РИА Новости.
Парламентарий предложила комитету Совфеда по регламенту подумать над мерами ответственности.
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