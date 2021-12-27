Матвиенко обвинила европейских политиков в непрофессионализме
27 декабря 202112:22
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в Европе на ответственные посты назначают людей, не разбирающихся во внешней и оборонной политике, сообщает РИА Новости.
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27 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru