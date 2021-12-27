Матвиенко обвинила европейских политиков в непрофессионализме

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в Европе на ответственные посты назначают людей, не разбирающихся во внешней и оборонной политике, сообщает РИА Новости.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЧиновникиПолитикаЕвропаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры