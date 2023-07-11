Матвиенко не увидела перспектив мирных переговоров с Украиной
Сегодня отсутствуют какие-либо предпосылки для мирных российско-украинских переговоров. Об этом в ходе визита в КНР заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщило агентство ТАСС.
По ее словам, для начала переговоров необходимы политический реализм, политическая воля и самостоятельность. Сенатор считает, что все вышеперечисленное на Украине отсутствует.
Матвиенко отметила, что китайский подход к урегулированию украинского кризиса схож с российской позицией.
Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что подходящих условий для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не создано. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru