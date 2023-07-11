Матвиенко не увидела перспектив мирных переговоров с Украиной

По ее словам, для начала переговоров необходимы политический реализм, политическая воля и самостоятельность. Сенатор считает, что все вышеперечисленное на Украине отсутствует.

Матвиенко отметила, что китайский подход к урегулированию украинского кризиса схож с российской позицией.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что подходящих условий для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока не создано. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

