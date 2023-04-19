Маск заявил, что ИИ может оказать значительное влияние на будущие выборы в США

Искусственный интеллект может оказать «значительное влияние» на предстоящие выборы в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью Fox News.

СМИ: Трамп получил $15,4 млн на предвыборную кампанию после предъявления ему обвинений

Он отметил, что люди будут использовать ИИ в качестве «инструмента» на выборах. По словам Маска, без государственного регулирования искусственный интеллект может стать «опасностью для общества».

Ранее СМИ сообщили, что Илон Маск планирует запустить новый стартап в области искусственного интеллекта. Разработка будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Выборы в СШАИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры