Маск заявил, что ИИ может оказать значительное влияние на будущие выборы в США

Он отметил, что люди будут использовать ИИ в качестве «инструмента» на выборах. По словам Маска, без государственного регулирования искусственный интеллект может стать «опасностью для общества».

Ранее СМИ сообщили, что Илон Маск планирует запустить новый стартап в области искусственного интеллекта. Разработка будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, сообщает «Радиоточка НСН».

