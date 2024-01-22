Машков рассказал о грядущем большом собрании доверенных лиц Путина

Художественный руководитель Театра Табакова, сопредседатель избирательного штаба действующего российского лидера, кандидата в президенты России Владимира Путина Владимир Машков анонсировал большое собрание доверенных лиц президента России. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Напомним, ранее Путин прибыл с визитом в свой избирательный штаб, располагающийся в Гостином дворе. Помимо Машкова, его встретили спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы №52 Герой Труда Марьяна Лысенко.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на грядущих выборах.

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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