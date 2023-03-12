Мария Захарова назвала новый фейк о себе очередной информационной атакой «непартнеров»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Запад предпринял очередную информационную атаку, распространив о ней новый фейк.
В сообщениях говорится о том, что Захарова якобы признала невозможность контролировать информационное поле из-за междоусобицы в кремлевской элите.
«Видимо, настолько сильно я достала либеральную элиту, что начали придумывать уже в художественном ключе.
Разослали одни и те же методички с ключевыми словами «Кремль», «не в состоянии», «не может»», – обратила внимание Захарова.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в отношении нее ввели западные санкции до начала специальной военной операции (СВО) с формулировкой «за содействие размещению российских войск на Украине».
«Эта очередная инфоатака, которая идёт на фоне уже год не прекращающихся угроз прямой расправы.
Это не последние фейки. Чем сильнее мы будем прижимать «непартнёров», выводить их на чистую воду, тем изворотливее будет ложь», – заявила Захарова.
Она просила запомнить и передать другим – если появится информация, что она рассказывает «о том, что мы не выдержим, не выстоим, не сможем», то это не она.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала информацию немецкого таблоида Bild, придумавшего историю о якобы сорвавшемся полете Сергея Лаврова в Пекин.
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