Марат Хуснуллин прокомментировал введённые против него санкции США

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что санкции, введенные против него американским Минфином, никак его не интересуют, передает ТАСС.

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По его словам, он живёт, работает и отдыхает в России.

Хуснуллин подчеркнул, что за рубежом у него ничего нет и он туда не собирается.

Ранее США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста» и «МегаФона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мосинжпроект
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