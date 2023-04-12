Марат Хуснуллин прокомментировал введённые против него санкции США

По его словам, он живёт, работает и отдыхает в России.

Хуснуллин подчеркнул, что за рубежом у него ничего нет и он туда не собирается.

Ранее США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста» и «МегаФона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

