Марат Хуснуллин прокомментировал введённые против него санкции США
12 апреля 202320:55
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что санкции, введенные против него американским Минфином, никак его не интересуют, передает ТАСС.
По его словам, он живёт, работает и отдыхает в России.
Хуснуллин подчеркнул, что за рубежом у него ничего нет и он туда не собирается.
Ранее США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста» и «МегаФона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru