Макрон заявил об оптимистичном настрое на встречу с Путиным

В то же время французский лидер отметил, что не верит в «немедленные чудеса».

Встреча Путина и Макрона должна пройти седьмого февраля в Москве. Сейчас французский президент летит в российскую столицу.

Ранее посол Франции в США отметил, что Париж не согласен принять предложения Москвы по гарантиям безопасности без правок, сообщило ТАСС.

