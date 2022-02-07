Макрон заявил об оптимистичном настрое на встречу с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об оптимистичном настрое на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
В то же время французский лидер отметил, что не верит в «немедленные чудеса».
Встреча Путина и Макрона должна пройти седьмого февраля в Москве. Сейчас французский президент летит в российскую столицу.
Ранее посол Франции в США отметил, что Париж не согласен принять предложения Москвы по гарантиям безопасности без правок, сообщило ТАСС.
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