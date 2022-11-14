Макрон заявил о необходимость продолжать диалог с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отвечая соответствующий вопрос.
«Да, нужно продолжать разговаривать», - цитирует Макрона РИА Новости.
Он также заявил, что Россию и Украину нужно вернуть за стол переговоры. При этом французский лидер отметил, что переговоры должны быть построены на интересах украинской стороны.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 21 сентября в стране прошла частичная мобилизации. В зону боевых действий по ее итогам должны направиться чуть больше 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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