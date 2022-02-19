Макрон в воскресенье позвонит Путину
Президент Франции Эмманюэль Макрон 20 февраля планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Звонок намечен на 13:00 (мск), сообщает телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.
«Макрон позвонит Путину завтра [в воскресенье] в 11:00 по парижскому времени (13:00 мск), - говорится в публикации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в графике президента Путина телефонный разговор с Макроном запланирован на 20 февраля.
Предыдущий телефонный разговор лидеров Франции и России состоялся 12 февраля. Уточняется, что беседа лидеров государств длилась 1 час 40 минут.
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