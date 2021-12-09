Макрон сообщил о предстоящих контактах с Путиным и Зеленским

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе запланировал контакты с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обсуждаемой темой станет ситуация вокруг Украины.

Макрон отметил, что переговоры с Зеленским уже назначены на среду.

Целью диалога с коллегами президент назвал оживление формата «нормандских» встреч. Также он отметил, что ЕС выступает на стороне Украины для обеспечения ее защиты.





