Макрон сообщил о предстоящих контактах с Путиным и Зеленским

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе запланировал контакты с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обсуждаемой темой станет ситуация вокруг Украины.

Макрон отметил, что переговоры с Зеленским уже назначены на среду.

Целью диалога с коллегами президент назвал оживление формата «нормандских» встреч. Также он отметил, что ЕС выступает на стороне Украины для обеспечения ее защиты.



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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронВладимир Путин
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