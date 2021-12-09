Макрон сообщил о предстоящих контактах с Путиным и Зеленским
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе запланировал контакты с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс».
Обсуждаемой темой станет ситуация вокруг Украины.
Макрон отметил, что переговоры с Зеленским уже назначены на среду.
Целью диалога с коллегами президент назвал оживление формата «нормандских» встреч. Также он отметил, что ЕС выступает на стороне Украины для обеспечения ее защиты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Создатель игровых приставок Nintendo ушёл из жизни в Японии
- Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики
- Макрон выступил против дипломатического бойкота ОИ в Пекине
- Самое дорогое лекарство в мире «Золгенсма» зарегистрировали в России
- Байден торжественно открыл «Саммит за демократию»
- Президент Франции заявил о планах по реформе Шенгенской зоны
- Кубанского судью поймали на взятке в миллион рублей
- Ведущий советник Минобороны задержан в Москве по подозрению во взятке
- Минобороны: Пилот ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем
- Минздрав Австрии назвал размер штрафа за отказ от вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru