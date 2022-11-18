Макрон призвал убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной

«Франция занимается не только поддержкой Украины. Она продолжит делать это, но также будет плотно работать с другими странами: Китаем, Индией, всем регионом, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы добиться понимания, что эта ... проблема ... влечет серьезную дестабилизацию», — цитирует Макрона РИА Новости.

Французский политик призвал государства помочь «донести сообщение до России» о необходимости прекратить конфликт, «уважать мировой правопорядок» и вернуться за стол переговоров.

«Потому что все мы должны сосредоточиться на том, чтобы отвечать на реальные вызовы нашего времени», — добавил Макрон.

