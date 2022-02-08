Макрон прибыл в Киев на встречу с Зеленским

По его словам, вместе с президентом Франции прибыл глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона... Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину», - написал посол.

Днём ранее Макрон посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев назвал переговоры российского и французского лидеров содержательными, сообщает RT.

