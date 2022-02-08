Макрон прибыл в Киев на встречу с Зеленским
Посол Франции на Украине Этьен де Понсен в своём Twitter сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон прибыл в Киев, где встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По его словам, вместе с президентом Франции прибыл глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона... Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину», - написал посол.
Днём ранее Макрон посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев назвал переговоры российского и французского лидеров содержательными, сообщает RT.
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