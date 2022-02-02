Макрон не исключил свою поездку в Москву

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможность визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

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Заявление Макрон сделал перед неформальной встречей глав МВД стран Евросоюза. Он добавил, что визит в РФ будет зависеть «от хода переговоров в ближайшие часы».

Макрон также отметил, что Франция видит своим приоритетом деэскалацию обстановки вокруг Украины. Он отметил, что в последние дни вел переговоры по данному вопросу с лидерами ЕС, российским и украинским президентами, а через несколько часов поговорит с президентом США Джо Байденом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Эммануэль МакронФранция
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