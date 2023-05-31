Макрон назвал решение Путина о проведении спецоперации «сильнейшим электрошоком» для НАТО

Кроме того, французский президент потребовал от Запада активизироваться и оказать всевозможную помощь Киеву в проведении удачного контрнаступления.

Ранее Макрон выдвинул идею проведения в Париже саммита по мирному урегулированию на Украине. Инициативу уже поддержали Дания и Швеция. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

