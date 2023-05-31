Макрон назвал решение Путина о проведении спецоперации «сильнейшим электрошоком» для НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение России о начале спецоперации на Украине «сильнейшим электрошоком» для Североатлантического альянса. Об этом французский лидер заявил в ходе международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе, сообщил портал Lenta.ru.
Кроме того, французский президент потребовал от Запада активизироваться и оказать всевозможную помощь Киеву в проведении удачного контрнаступления.
Ранее Макрон выдвинул идею проведения в Париже саммита по мирному урегулированию на Украине. Инициативу уже поддержали Дания и Швеция. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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