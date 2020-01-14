Макаревич назвал критиков Горбачева мразями
Музыкант, основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич считает, что последнего генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева критикуют в интернете «именно те мрази, которым он дал свободу». Певец высказался по этому поводу на своей странице в Facebook.
По мнению Макаревича, этим критикам не хватила бы ума даже не то, чтобы быть «секретарями партийной ячейки ПТУ».
С Макаревичем согласились не все подписчики. Некоторые из поддержавших музыканта считают, однако, что по СССР тоскуют люди с ностальгией по временам, когда за границу могли выехать лишь партийные.
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