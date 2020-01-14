Макаревич назвал критиков Горбачева мразями

По мнению Макаревича, этим критикам не хватила бы ума даже не то, чтобы быть «секретарями партийной ячейки ПТУ».

С Макаревичем согласились не все подписчики. Некоторые из поддержавших музыканта считают, однако, что по СССР тоскуют люди с ностальгией по временам, когда за границу могли выехать лишь партийные.

