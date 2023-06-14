Лукашенко заявил, что Запад будет сворачивать помощь Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Запад свернёт помощь Украине.
По его мнению, это произойдёт после провала контрнаступления.
Он отметил, что из-за украинского зерна уже пошли трения между Киевом и Варшавой, в Европе и США граждане всё больше выступают против миллиардных поставок армии Украины.
Кроме того, белорусский лидер указал, что люди не желают, чтобы украинский конфликт привёл к третьей мировой войне.
«Они взвесили: на одной чаше весов Украина... На другой – третья мировая война и уничтожение человечества... это того не стоит. Они уже начинают это понимать», - заключил Лукашенко.
Ранее главы государств группы G7 подтвердили свое намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru