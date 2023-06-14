Лукашенко заявил, что Запад будет сворачивать помощь Украине

По его мнению, это произойдёт после провала контрнаступления.

Он отметил, что из-за украинского зерна уже пошли трения между Киевом и Варшавой, в Европе и США граждане всё больше выступают против миллиардных поставок армии Украины.

Кроме того, белорусский лидер указал, что люди не желают, чтобы украинский конфликт привёл к третьей мировой войне.

«Они взвесили: на одной чаше весов Украина... На другой – третья мировая война и уничтожение человечества... это того не стоит. Они уже начинают это понимать», - заключил Лукашенко.

Ранее главы государств группы G7 подтвердили свое намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

