Лукашенко заявил, что вступит в украинский конфликт в случае агрессии против Белоруссии
Белоруссия может вступить в конфликт на Украине в случае агрессии против республики. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам главы республики, белорусские силы «сильно вступят», у страны достаточно мощи, чтобы ответить на агрессию.
«Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их ... на растерзание», — указал политик.
При этом Лукашенко подчеркнул, что российские власти никогда не просили Белоруссию присоединиться к боевым действиям, «это намного хуже было бы».
Кроме того, глава республики указал, что Минск «ко всему готов» и ответит на любую агрессию против страны.
Ранее Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в ответ на агрессивные действия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru