Лукашенко заявил, что вступит в украинский конфликт в случае агрессии против Белоруссии

По словам главы республики, белорусские силы «сильно вступят», у страны достаточно мощи, чтобы ответить на агрессию.

«Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их ... на растерзание», — указал политик.

При этом Лукашенко подчеркнул, что российские власти никогда не просили Белоруссию присоединиться к боевым действиям, «это намного хуже было бы».

Кроме того, глава республики указал, что Минск «ко всему готов» и ответит на любую агрессию против страны.

Ранее Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в ответ на агрессивные действия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

