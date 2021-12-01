Лукашенко заявил, что украинские военные просили Россию «спасти» Крым от НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что украинские военные в 2014 году попросили президента России Владимира Путина «спасти» Крым от оккупации НАТО. Об этом Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости.
Президент Белоруссии подчеркнул, что в 2014 НАТО было «заточено на Крым». «При очередной встречи с россиянами, украинцы попросили доложить президенту России, что вопрос Крыма надо решать», - рассказал Лукашенко. «По моим данным, Путину было доложено», – заключил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко выразил желание посетить Крым. Он отметил, что его визит будет означать согласие Белоруссии с тем, что Крым – часть России.
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