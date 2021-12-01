Лукашенко заявил, что украинские военные просили Россию «спасти» Крым от НАТО

Президент Белоруссии подчеркнул, что в 2014 НАТО было «заточено на Крым». «При очередной встречи с россиянами, украинцы попросили доложить президенту России, что вопрос Крыма надо решать», - рассказал Лукашенко. «По моим данным, Путину было доложено», – заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко выразил желание посетить Крым. Он отметил, что его визит будет означать согласие Белоруссии с тем, что Крым – часть России.

