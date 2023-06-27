Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют
Министра обороны РФ Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.
Он отметил, что знает работу Шойгу и подчеркнул, что министр «сделал немало».
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях», передает «Радиоточка НСН».
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