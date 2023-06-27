Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют

Он отметил, что знает работу Шойгу и подчеркнул, что министр «сделал немало».

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях», передает «Радиоточка НСН».

