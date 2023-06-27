Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие

Бойцы ЧВК «Вагнер» не будут охранять ядерное оружие, которое поступило в Белоруссию из России. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит «БелТА».

Президент отметил, что за сохранность оружия персональную ответственность несет прежде всего он сам. По словам Лукашенко, в Белоруссии «достаточно ребят», способных охранять это оружие вместе с россиянами.