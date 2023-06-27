Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие

Бойцы ЧВК «Вагнер» не будут охранять ядерное оружие, которое поступило в Белоруссию из России. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит «БелТА».

Президент отметил, что за сохранность оружия персональную ответственность несет прежде всего он сам. По словам Лукашенко, в Белоруссии «достаточно ребят», способных охранять это оружие вместе с россиянами.

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Кроме того, Лукашенко сообщил, что большую часть ядерного оружия уже завезли в государство. Он объяснил, что у Минска такого опыта нет, поэтому обслуживают оружие россияне, а белорусы помогают им в этом.

Ранее, 19 июня, заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Виктор Тумар сообщил, что размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия является ответным шагом на действия Запада. Он напомнил, что в 2022 году первыми о таком виде вооружений заговорили не Белоруссия и Россия, а именно США и Польша, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияЧВК "Вагнер"

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