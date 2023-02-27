Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям

Минск учится у Пекина новым технологиям во всех отраслях. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Синьхуа.

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Он отметил, что Китай значительно продвинулся в технологическом плане. Лукашенко также подчеркнул, что в последние годы сотрудничество между КНР и Белоруссией в области научно-технических инноваций углубляется.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в ближайшие дни посетит Китай, государственный визит политика запланирован на 28 февраля-2 марта. Отмечалось, что лидеры двух стран обсудят торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество, совместные масштабные проекты, политическое взаимодействие и реагирование на острые международные вызовы, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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