Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям
Минск учится у Пекина новым технологиям во всех отраслях. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он отметил, что Китай значительно продвинулся в технологическом плане. Лукашенко также подчеркнул, что в последние годы сотрудничество между КНР и Белоруссией в области научно-технических инноваций углубляется.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в ближайшие дни посетит Китай, государственный визит политика запланирован на 28 февраля-2 марта. Отмечалось, что лидеры двух стран обсудят торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество, совместные масштабные проекты, политическое взаимодействие и реагирование на острые международные вызовы, сообщает НСН.
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