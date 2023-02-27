Лукашенко заявил, что Белоруссия учится у Китая новым технологиям

Он отметил, что Китай значительно продвинулся в технологическом плане. Лукашенко также подчеркнул, что в последние годы сотрудничество между КНР и Белоруссией в области научно-технических инноваций углубляется.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко в ближайшие дни посетит Китай, государственный визит политика запланирован на 28 февраля-2 марта. Отмечалось, что лидеры двух стран обсудят торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество, совместные масштабные проекты, политическое взаимодействие и реагирование на острые международные вызовы, сообщает НСН.

