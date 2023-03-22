Лукашенко: Запад одной рукой продолжает торговать с Россией и Белоруссией

«Это бизнес», - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что многие в Европе уже поняли этот маневр США и предъявляют Вашингтону претензии из-за торговли с Россией.

Ранее, как сообщала НСН, Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций.



