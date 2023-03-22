Лукашенко: Запад одной рукой продолжает торговать с Россией и Белоруссией

На Западе многие уже осознали ошибочность санкционной политики и пытаются торговать с Россией и Белоруссией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Об этом он сообщил в ходе посещения комплекса «Хатынь» по случаю 80-летия трагедии.

По словам главы Белоруссии, западные политики одной рукой, вводят санкции, а другой пытаются мошеннически торговать с Москвой и Минском, развивая экономику.

Лукашенко заявил, что Запад бесит союз России и Китая

«Это бизнес», - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что многие в Европе уже поняли этот маневр США и предъявляют Вашингтону претензии из-за торговли с Россией.

Ранее, как сообщала НСН, Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТорговляБелоруссияРоссияЗападЛукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры