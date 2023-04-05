Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Белорусский лидер пробудет в России два дня. 5 апреля на встрече с Путиным стороны обсудят сотрудничество двух стран.

«Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности», - заявили в пресс-службе Лукашенко.

6 апреля Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

