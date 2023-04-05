Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Белорусский лидер пробудет в России два дня. 5 апреля на встрече с Путиным стороны обсудят сотрудничество двух стран.
«Импортозамещение, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей. В числе тем будут и международная обстановка, принимаемые меры по обеспечению безопасности», - заявили в пресс-службе Лукашенко.
6 апреля Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- «Нежно и по-братски»: Экс-посол ЛНР спрогнозировал «нежную оккупацию» Украины Польшей
- Дональд Трамп призвал республиканцев приостановить финансирование Минюста США и ФБР
- Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
- Зеленский назвал условие для возможного вывода войск из Артёмовска
- СМИ: Британский авианосец прибудет в Средиземное море «сдерживать» Россию
- Турция призвала Россию и Украину сесть за стол переговоров
- В Венгрии заявили о нереальности членства Украины в НАТО
- В Госдуме назвали весенним обострением слова Подоляка о Крыме
- Глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России
- Херш: ЦРУ получило задание придумать несколько сценариев подрыва «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru