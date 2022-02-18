Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москву. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал «Пул первого».
Президенты планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, региональную безопасность, взаимодействие по обеспечению национальных интересов обеих стран, международную проблематику и некоторые другие вопросы.
Ранее в пресс-службе белорусского лидера заявили, что встреча глав двух государств состоится 18 февраля.
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