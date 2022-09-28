Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом, в рамках которого встретился со своим коллегой Асланом Бжанией, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
В сообщении говорится, что лидеры обсудят «вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, анализ международной ситуации, текущих вызовов и угроз».
По словам президента Абхазии, визит белорусского лидера «придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами».
«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена», - отметил Бжания.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему «осточертела» должность главы республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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