Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прибыл в Абхазию с официальным визитом, в рамках которого встретился со своим коллегой Асланом Бжанией, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

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В сообщении говорится, что лидеры обсудят «вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, анализ международной ситуации, текущих вызовов и угроз».

По словам президента Абхазии, визит белорусского лидера «придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами».

«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена», - отметил Бжания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему «осточертела» должность главы республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АбхазияБелоруссияАлександр Лукашенко
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