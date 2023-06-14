Лукашенко: Россия и Украина хотели договориться об аренде Крыма
Россия и Украина рассчитывали договориться об аренде Крыма во время мирных переговоров. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, президент РФ Владимир Путин передал ему документ, «который был парафирован делегациями». Он утверждает, что в нем предполагалась «аренда там какая-то длительная» по Крыму, по Донбассу.
По мнению Лукашенко, это был «нормальный договор», но сейчас он уже не актуален из-за того, что «это уже территория России по Конституции».
«Хороший был процесс, но они от него отказались», - добавил Лукашенко.
Накануне на встрече с военкорами в Кремле президент РФ Владимир Путин напомнил, что в 2022 году в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле уже был готов документ по мирному договору.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Киев сначала предложил Москве мирный договор, который был «в принципе одобрен» российской стороной, однако позже от него отказался под давлением США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru