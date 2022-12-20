Лукашенко проводил Путина в аэропорту после завершения официального визита
Белорусский лидер Александр Лукашенко лично проводил в аэропорту Минска президента России Владимира Путина, который побывал в республике с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Визит президента России завершен. Первый [Лукашенко] проводил коллегу в аэропорту», — сказано в сообщении.
Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники. Это – только часть планов РФ и Белоруссии по созданию единого оборонного пространства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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