Лукашенко проводил Путина в аэропорту после завершения официального визита

Белорусский лидер Александр Лукашенко лично проводил в аэропорту Минска президента России Владимира Путина, который побывал в республике с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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«Визит президента России завершен. Первый [Лукашенко] проводил коллегу в аэропорту», — сказано в сообщении.

Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники. Это – только часть планов РФ и Белоруссии по созданию единого оборонного пространства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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