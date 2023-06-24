Лукашенко провел переговоры с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишет «Пул Первого».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинАлександр Лукашенко

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