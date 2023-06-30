Лукашенко призвал Запад не испытывать «славянское терпение» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал западные страны не испытывать терпение республики. Слова главы государства передает Telegram-канал «Пул первого».

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Лукашенко заявил, что Минск адекватно ответит на любую угрозу независимости, целостности и безопасности страны.

«Если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу», - сказал президент.

По словам главы государства, руководству страны «до миллиметра известны» координаты центров принятия решений. Они утверждены на военных картах, сообщил Лукашенко.

По данным газеты The Sunday Times, в Польше проходят подготовку белорусские боевики, которых собираются использовать в вооруженной попытке восстания против Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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