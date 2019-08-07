Лукашенко признался, как относится к распаду Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его нельзя назвать сторонником распада Европейского союза. При этом белорусский лидер признал, что такая позиция несколько необычна, с учётом непростых отношений Минска с ЕС.
«Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали, и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Как отмечает RT, Лукашенко назвал Евросоюз «опорой планеты», наряду с США, Китаем, Индией и Россией. По словам президента Белоруссии, если одна из таких опор будет убрана, это скажется на мировой стабильности.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что ни за что на свете не согласится порвать дружеские отношения с Российской Федерацией.
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