Лукашенко признался, как относится к распаду Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его нельзя назвать сторонником распада Европейского союза. При этом белорусский лидер признал, что такая позиция несколько необычна, с учётом непростых отношений Минска с ЕС.

«Говорят, они тебе столько зла принесли, и диктатором считали, и забор выстроили, и отношения испортились, санкции вводили. Но из этого нельзя исходить. Это всё-таки плохо для наших отношений, но это частности», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.