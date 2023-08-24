Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем Независимости, передает БелТА.
Он отметил, что народы Украины и Белоруссии жили в согласии и уважении на протяжении веков. Лукашенко заявил, что Белоруссия готова сделать все для прекращения конфронтации.
До этого Александр Лукашенко заявил, что считает цели специальной военной операции России на Украине достигнутыми. Белорусский лидер полагает, что Украина больше не будет вести себя агрессивно в отношении России. Новые власти в Киеве не станут «плясать под дудку американцев», отметил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что Россия отказалась брать Киев в первые дни спецоперации, чтобы избежать большого числа жертв. Лукашенко призвал к переговорам об окончании конфликта на Украине без предварительных условий, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru