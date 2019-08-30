Лукашенко передал в подарок американскому президенту кортик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал в подарок американскому президенту Дональду Трампу холодное оружие. Об этом сообщает ТАСС.
Посетивший Белоруссию помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уехал на родину с подарками для американской четы от белорусского лидера. По информации ТАСС, Трампу Лукашенко передал кортик, а его супруге скатерть с салфетками из белорусского льна.
Ранее сообщалось, что Болтон станет первым за последние 20 лет высокопоставленным американским чиновником, который посетит Белоруссию.
В четверг экс-депутат белорусского Совета Республики, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему Лукашенко на посту президента Белоруссии никогда не сможет наладить белорусско-американские отношения.
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