Лукашенко передал в подарок американскому президенту кортик

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал в подарок американскому президенту Дональду Трампу холодное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Посетивший Белоруссию помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уехал на родину с подарками для американской четы от белорусского лидера. По информации ТАСС, Трампу Лукашенко передал кортик, а его супруге скатерть с салфетками из белорусского льна.

Ранее сообщалось, что Болтон станет первым за последние 20 лет высокопоставленным американским чиновником, который посетит Белоруссию.



В четверг экс-депутат белорусского Совета Республики, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему Лукашенко на посту президента Белоруссии никогда не сможет наладить белорусско-американские отношения.





