Лукашенко объяснил отказ Путина брать Киев в первые дни СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина в начале спецоперации была неспособна защитить свою столицу.

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По словам Лукашенко, Путин отказался брать Киев, чтобы избежать гибели большого числа людей. Об этом белорусский лидер сказал в интервью журналистке Диане Панченко.

По этой причине Россия проводила точечную операцию, отметил политик.

Лукашенко призвал начать переговоры об окончании конфликта на Украине без предварительных условий. Глава государства считает, что завершить противостояние можно в любой момент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиевСпецоперацияВладимир ПутинАлександр Лукашенко

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