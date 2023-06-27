Лукашенко назвал главную задачу для спецслужб Белоруссии

По его словам, спецслужбы должны противодействовать боевикам, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в республике. Они проходят подготовку в западных странах, сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии ранее заявил, что власти не могут удержать граждан от вступления в ряды частной военной компании «Вагнер». Он пообещал, что в республике не будет пунктов набора в ЧВК.

Белорусский лидер 27 июня подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в республике, передает «Радиоточка НСН».

