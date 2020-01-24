Лукашенко намекнул на причину давления Москвы на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Кремль в давлении на республику. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента республики Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко в частности, заявил, что именно ради этого Россия начала налоговый маневр в нефтяной отрасли. «Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», - сказал президент Белоруссии.
Ранее Москва начала так называемый маневр в нефтяной отрасли, постепенно обнуляя экспортную пошлину и повышая ставку налога на добычу полезных ископаемых.
Это вызвало крайнее неудовольствие в Минске. В Белоруссии заявили, что это приведет к резкому сокращению налоговых поступлений в бюджет республики, получаемых за счет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Свои потери с 2019 по 2024 год Минск оценил в 10-11 миллиардов долларов.
Из-за конфликта с Москвой власти Белоруссии начали искать альтернативных поставщиков. В частности, сообщалось, что Минск приобрел партию нефти у Норвегии, сообщает «Свободная пресса».
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