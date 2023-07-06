Лукашенко исключил отправку белорусских войск на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отправке белорусских войск на Украину «нет необходимости», передаёт БелТА.

Лукашенко отказался считать себя последним диктатором Европы

На встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ он отметил, что никто не заставит его принять такое решение.

«Даже французы не заставят меня это сделать. Нет в том необходимости», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:УкраинаАрмияСпецоперацияБелоруссияАлександр Лукашенко

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