Лукашенко исключил отправку белорусских войск на Украину
6 июля 202314:29
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отправке белорусских войск на Украину «нет необходимости», передаёт БелТА.
На встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ он отметил, что никто не заставит его принять такое решение.
«Даже французы не заставят меня это сделать. Нет в том необходимости», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru