Лукашенко допустил провокации Запада для введения новых санкций против Белоруссии

Страны Запада могут предпринять ряд действий с тем, чтобы ввести дополнительные санкций против Белоруссии или шантажировать страну военными средствами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко опроверг сообщения об отправке белорусских военных в Сирию

«Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже — вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Кроме того, Лукашенко отметил, что прибытие в Европу сил НАТО, заявленное как временное, «стало постоянным присутствием», более того, контингент альянса наращивается.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СанкцииБелоруссияАлександр Лукашенко
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