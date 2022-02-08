Лукашенко допустил провокации Запада для введения новых санкций против Белоруссии
Страны Запада могут предпринять ряд действий с тем, чтобы ввести дополнительные санкций против Белоруссии или шантажировать страну военными средствами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами. Он начался уже — вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы», — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.
Кроме того, Лукашенко отметил, что прибытие в Европу сил НАТО, заявленное как временное, «стало постоянным присутствием», более того, контингент альянса наращивается.
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