Лукашенко: Бойня на Украине не закончится, пока США не дадут отмашку

Бойня на Украине не завершится, пока Соединенные Штаты не дадут на это отмашку. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что это самый показательный пример того, как Вашингтон пытается подчинить себе мир. По словам Лукашенко, целями США является установление контроля над ресурсами стран, в которых Вашингтон развязывает конфликты.