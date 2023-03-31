Лукашенко: Бойня на Украине не закончится, пока США не дадут отмашку
Бойня на Украине не завершится, пока Соединенные Штаты не дадут на это отмашку. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что это самый показательный пример того, как Вашингтон пытается подчинить себе мир. По словам Лукашенко, целями США является установление контроля над ресурсами стран, в которых Вашингтон развязывает конфликты.
Ранее Александр Лукашенко предложить прекратить боевые действия на Украине, объявив перемирие без права перемещения техники и оружия для обеих сторон. Кроме того, он рассказал, что военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться». По словам президента, командиры рот, взводов и батальонов уже «не хотят воевать».
На этом фоне депутат Госдумы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН отметил, что перемирие на сегодняшний день невозможно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru