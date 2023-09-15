Лукашенко анонсировал выход Белоруссии на досанкционный уровень
15 сентября 202312:39
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна в следующем году выйдет на досанкционный уровень. Его слова приводит РИА Новости.
«Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом», - сказал он, уточнив, что 2024 год будет ознаменован аналогичной досанкционному периоду работой для экономики.
Ранее днем Александр Лукашенко предложил Путину сотрудничать с КНДР «на троих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru