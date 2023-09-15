Лукашенко анонсировал выход Белоруссии на досанкционный уровень

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна в следующем году выйдет на досанкционный уровень. Его слова приводит РИА Новости.

«Придется танцевать «Барыню»: Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку
«Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом», - сказал он, уточнив, что 2024 год будет ознаменован аналогичной досанкционному периоду работой для экономики.

Ранее днем Александр Лукашенко предложил Путину сотрудничать с КНДР «на троих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СанкцииБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры