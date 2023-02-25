Лукашенко 28 февраля-2 марта совершит визит в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшие дни посетит Китай, государственный визит политика запланирован на 28 февраля-2 марта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

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«Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств ... Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран обсудят торгово-экономическое, инвестиционное, гуманитарное сотрудничество, совместные масштабные проекты, политическое взаимодействие и реагирование на острые международные вызовы. Планируется, что Лукашенко и Си Цзиньпин подпишут большой пакет документов по развитию двусторонних отношений.

Кроме того, белорусский лидер в Пекине проведет ряд встреч с высшими должностными лицами Китая и главами ведущих корпораций.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:БелоруссияСи ЦзиньпинКитайАлександр Лукашенко
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