Лондон призвал Москву возобновить зерновую сделку

В министерстве иностранных дел Великобритании призвали Россию возобновить зерновую сделку продолжить полностью ее исполнять, сообщает Reuters со ссылкой на представителя в дипведомстве.

Салливан рассказал, что ждет Россию при выходе из зерновой сделки
«Великобритания осуждает откровенную попытку России навредить самым уязвимым [...]», - заявил дипломат.

Он призвал Москву возобновить сделку и «стремиться к ее полному исполнению».

Ранее президент Турции тайип Эрдоган констатировал, что зерновая сделка «ушла в историю». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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