Лондон призвал Москву возобновить зерновую сделку
17 июля 202317:53
В министерстве иностранных дел Великобритании призвали Россию возобновить зерновую сделку продолжить полностью ее исполнять, сообщает Reuters со ссылкой на представителя в дипведомстве.
«Великобритания осуждает откровенную попытку России навредить самым уязвимым [...]», - заявил дипломат.
Он призвал Москву возобновить сделку и «стремиться к ее полному исполнению».
Ранее президент Турции тайип Эрдоган констатировал, что зерновая сделка «ушла в историю». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru