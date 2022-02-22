Лондон готов ввести санкции против депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР

Великобритания намерена ввести санкции против российских депутатов Госдумы, которые голосовали за признание суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

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Также Лондон рассматривает возможность ввода рестрикций против суверенного долга России, если Москва «не пойдет на деэскалацию».

Кроме того, Великобритания ограничит любые операции с ДНР и ЛНР до тех пор, пока республики не вернутся в состав Украины. МИД Британии также заявил о готовности Лондона ввести запрет на экспорт в Россию высоких технологий.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон анонсировал санкции, которые может ввести Британия против России. Они коснутся нескольких банков, а также братьев Ротенбергов и Тимченко.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания
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