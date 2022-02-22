Лондон готов ввести санкции против депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР
Великобритания намерена ввести санкции против российских депутатов Госдумы, которые голосовали за признание суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.
Также Лондон рассматривает возможность ввода рестрикций против суверенного долга России, если Москва «не пойдет на деэскалацию».
Кроме того, Великобритания ограничит любые операции с ДНР и ЛНР до тех пор, пока республики не вернутся в состав Украины. МИД Британии также заявил о готовности Лондона ввести запрет на экспорт в Россию высоких технологий.
Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон анонсировал санкции, которые может ввести Британия против России. Они коснутся нескольких банков, а также братьев Ротенбергов и Тимченко.
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