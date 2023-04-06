Литва призвала пригласить Украину в НАТО на саммите альянса в июле
На грядущем июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе следует официально пригласить Украину в НАТО. Соответствующую резолюцию принял Сейм Литвы, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что на саммите необходимо будет подписать протоколы о вступлении Украины в Североатлантический альянс и приступить к их ратификации при соответствующих условиях.
По словам председателя парламентского комитета по международным делам Жигимантаса Павилениса, Россию нужно лишить права вето по вступлению Украины в НАТО. Павиленис добавил, что членство Киева в Североатлантическом альянсе обойдется дешевле, чем регулярная военная поддержка Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru