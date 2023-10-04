Литва перечислит Украине 340 млн евро в 2024 году

По ее словам, также в будущем году Вильнюс продолжит оказывать поддержку беженцам с Украины.

Шимоните отметила, что данная сумма составляет 0,4% от валового внутреннего продукта страны.

Ранее Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Киеву в 50 млрд евро, рассчитанный на четыре года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



