Литва перечислит Украине 340 млн евро в 2024 году
4 октября 202320:06
Литва намерена израсходовать 340 млн евро на помощь Украине. Об этом заявила глава литовского правительства Ингрида Шимоните, сообщило агентство ТАСС.
По ее словам, также в будущем году Вильнюс продолжит оказывать поддержку беженцам с Украины.
Шимоните отметила, что данная сумма составляет 0,4% от валового внутреннего продукта страны.
Ранее Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Киеву в 50 млрд евро, рассчитанный на четыре года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru