Литовцев обяжут сообщать о контактах с Белоруссией и Россией
Сейм Литвы принял решение обязать граждан страны извещать о контактах с Белоруссией и Россией. Данные поправки зарегистрированы в литовском парламенте. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По мнению депутата Лауринаса Касчюнаса, нововведение должно стимулировать тех граждан Литвы, кто продолжает поддерживать Россию и Белоруссию, отказаться от коммерческих контактов с двумя странами.
Планируется, что литовские власти сделают обязательным такое декларирование для должностных лиц, политиков, профессиональных военных, госслужащих, глав муниципальных и госпредприятий, а также судей.
Ранее Литва призвала официально пригласить Украину в НАТО на грядущем июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru