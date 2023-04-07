Литовцев обяжут сообщать о контактах с Белоруссией и Россией

Сейм Литвы принял решение обязать граждан страны извещать о контактах с Белоруссией и Россией. Данные поправки зарегистрированы в литовском парламенте. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Парламент Литвы запретил россиянам приобретать недвижимость в стране

По мнению депутата Лауринаса Касчюнаса, нововведение должно стимулировать тех граждан Литвы, кто продолжает поддерживать Россию и Белоруссию, отказаться от коммерческих контактов с двумя странами.

Планируется, что литовские власти сделают обязательным такое декларирование для должностных лиц, политиков, профессиональных военных, госслужащих, глав муниципальных и госпредприятий, а также судей.

Ранее Литва призвала официально пригласить Украину в НАТО на грядущем июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБелоруссияЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры