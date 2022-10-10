Липецкая область вошла в топ-5 регионов ЦФО по материальному состоянию населения
10 октября 202220:20
Липецкая область вошла в пятерку регионов Центрального федерального округа (ЦФО) по уровню материального состояния жителей. Такие данные сообщает РИА Рейтинг.
Регион в рейтинге ЦФО располагается на четвертом месте после Москвы, Подмосковья и Белгородской области.
В пределах России регион попал в топ-20. В данном списке регион занимает 18 место.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru